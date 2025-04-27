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Сім клубів хочуть забрати центрбека Манчестер Юнайтед

Олексій Погорелов — 27 квітня 2025, 10:58
Віктор Лінделеф
Віктор Лінделеф
Манчестер Юнайтед

Захисник Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф став трансферною ціллю одразу сімох клубів Європи.

Про це повідомляє CaughtOffside.

Враховуючи те, що цього літа 30-річний швед залишить "Олд Траффорд" у статусі вільного агента, він вже має пропозиції від низки клубів.

За інформацією джерела, на зв'язок з Лінделефом вийшли Фулгем, Вест Гем, Евертон та Вулвергемптон. Один з цих колективів може стати наступним пунктом призначення футболіста, оскільки він хоче залишитися в Англії. Проте на нього також претендують Ювентус, Інтер та його колишній клуб Бенфіка.

Віктор Лінделеф приєднався до Манчестер Юнайтед влітку 2017 року, перейшовши з Бенфіки за 35 мільйонів євро. У нинішньому сезоні центрбек провів 18 матчів в усіх турнірах, відігравши у сумі 797 хвилин.

Нагадаємо, що Лінделеф був змушений залишити матч МЮ проти Ліона в Лізі Європи через надзвичайну ситуацію з його сином.

Раніше Рубен Аморім зізнався, що він не шкодує про рішення очолити "червоних дияволів" по ходу сезону.

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