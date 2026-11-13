Фернандеш відхилив другу пропозицію Манчестер Юнайтед про новий контракт

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш відхилив другу пропозицію клубу щодо укладання нової угоди.

Про це повідомляє ВВС.

Чинна угода 32-річного португальського півзахисника розрахована до завершення поточного сезону. Водночас манкуніанці мають опцію автоматичного продовження контракту ще на один рік – до літа 2028-го.

Однак керівництво МЮ прагне домовитися з футболістом про нову угоду, щоб уникнути активації цього пункту. Переговори з представниками Фернандеша тривають уже кілька місяців, проте, нещодавно він відмовився від другої пропозиції клубу.

Якщо сторонам не вдасться досягти домовленості, Манчестер Юнайтед майже напевно активує опцію продовження контракту на 12 місяців до 1 січня.

Це дозволить клубу зберегти контроль над ситуацією, адже після цієї дати Фернандеш зможе підписати попередню угоду з іноземною командою, оскільки до завершення його контракту залишатиметься менш ніж шість місяців.

Нагадаємо, що португалець виступає за МЮ із січня 2020-го. За цей час він провів 336 матчів за команду, забив 110 голів і віддав 107 результативних передач.

Напередодні МЮ оголосив про звільнення Карріка 12 листопада. Під керівництвом Майкла клуб вперше з 1986 року опинився в зоні вильоту чемпіонату Англії. Після 10 турів "червоні дияволи" посідають 18-те місце серед 20 учасників АПЛ, маючи у своєму активі лише 8 балів.

Новим наставником Юнайтед стане аргентинець Маурісіо Почеттіно. Фахівець приєднається до команди 18 листопада після завершення міжнародної перерви зі збірною США, яку він наразі тренує.