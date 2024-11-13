Захисник Манчестер Юнайтед зіграв уперше з червня 2023 року

У вівторок, 12 листопада, своє повернення на футбольне поле зробив захисник Манчестер Юнайтед Тайрелл Маласія.

Гравець відіграв один тайм за молодіжну команду манкуніанців у матчі з Гаддерсфілдом, який завершився розгромною поразкою "червоних дияволів" із рахунком 1:4.

Для 25-річного нідерландця це була перша поява у футбольному матчі з червня 2023 року. Останньою на той час для нього стала гра між Нідерландами та Хорватією (2:4 ДЧ) у півфіналі плей-оф Ліги націй.

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Маласія пропустив півтора року (у тому числі повний сезон-2023/24) через травму коліна та кілька рецедивів.

У Тайрелла Маласії буде можливість дебютувати у сезоні за першу команду Юнайтед під керівництвом нового тренера, а саме Рубена Аморіма, на роботу з яким дуже чекає один із одноклубників захисника.