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Екстренер Манчестер Юнайтед відмовився очолити Рому

Олександр Булава — 12 листопада 2024, 14:34
Екстренер Манчестер Юнайтед відмовився очолити Рому

Колишній наставник Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг був одним із кандидатів на посаду головного тренера Роми.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Американські власники римського клубу пропонували нідерландцю очолити команду до кінця сезону, але фахівець відмовився через хаос, який панує у стані "вовків".

Напередодні Рома оголосила про звільнення Івана Юрича. В останньому поєдинку під керівництвом хорватського фахівця "вовки" зазнали поразки від Болоньї з рахунком 3:2.

За своє коротке перебування на чолі римлян Юрич став найгіршим тренером Роми за останні 20 років. У нього лише чотири перемоги у 12 матчах.

Нагадаємо, тен Гаг нещодавно покинув посаду наставника Манчестер Юнайтед.

Рома Ерік тен Гаг

Ерік тен Гаг

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