Каземіро: Аморім – переможець, ми чекаємо на нього з великою радістю

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро впевнений, що новий головний тренер в особі Рубена Аморіма отримає значну підтримку від гравців на новому робочому місці.

Висловлювання 32-річного бразильця процитував Фабріціо Романо.

"Рубен Аморім - переможець. Всі про нього дуже добре відгукуються. Ми чекаємо на нього з великою радістю і щастям. Звичайно, у Аморима тут буде виняткова група гравців, яка хоче допомагати, яка хоче продовжувати рости, яка хоче вчитися, яка хоче бути на вершині таблиці", - сказав Каземіро.

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Першим суперником Рубена Аморіма на чолі "червоних дияволів" стане Іпсвіч. Цікаво, що його тренує Кіран МакКенна, який пропрацював у Манчестер Юнайтед на різних посадах 5,5 років.

Гра між Манчестер Юнайтед та Іпсвічем відбудеться 24 листопада, одразу після перерви на міжнародні матчі.