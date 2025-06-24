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Захисник Манчестер Сіті отримав двоматчеву дискваліфікацію на клубному ЧС

Володимир Максименко — 24 червня 2025, 08:57
Захисник Манчестер Сіті отримав двоматчеву дискваліфікацію на клубному ЧС
Ріко Льюїс
instagram.com/rico.lewis

Фланговий захисник Манчестер Сіті Ріко Льюїс отримав покарання за червону картку в матчі першого туру клубного чемпіонату світу проти Відада.

Про це повідомляє ESPN.

Футболіст вже пропустив поєдинок проти Аль-Айна та очікувалось, що цього буде достатньо для 20-річного оборонця. Втім, через свою грубу гру Льюїс пропустить також матч з Ювентусом та 1/8 фіналу.

Манчестер Сіті намагався оскаржити рішення ФІФА, проте апеляцію було відхилено.

Поєдинок проти туринського гранда відбудеться у четвер, 26 червня. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що обидві команди вже достроково пробились до плейоф.

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Напередодні завершились два матчі клубного чемпіонату світу у групі A, за підсумками якого визначились чергові учасники 1/8 фіналу.

Клубний чемпіонат світу Манчестер Сіті

Манчестер Сіті

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