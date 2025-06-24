ПСЖ – в 1/8 фіналу, Атлетико – їде додому: огляд матчів клубного ЧС

23 червня стартував третій тур Клубного чемпіонату світу, за результатами якого перемоги здобули ПСЖ та мадридський Атлетико.

Втім, якщо звитяга над американським Сіетлом допомогла ПСЖ пробитися до 1/8 турніру, то мінімальної перемоги над бразильським Ботафогу колективу Дієго Сімеоне для виходу у наступний етап не вистачило.

Зрештою, команда Луїса Енріке виграла групу В, а друге місце завдяки кращій різниці забитих-пропущених посів Ботафогу.

Відеоогляд матчів Сіетл – ПСЖ , Атлетико – Ботафогу

Клубний чемпіонат світу-2025 – груповий етап

3 тур, Група В

23 червня

Сіетл – ПСЖ 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 35 Кварцхелія, 0:2 – 67 Хакімі

Атлетико – Ботафогу 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 87 Грізманн

Напередодні Манчестер Сіті розгромив Аль-Айн та вийшов у плейоф.