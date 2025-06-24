ПСЖ – в 1/8 фіналу, Атлетико – їде додому: огляд матчів клубного ЧС
x.com/PSG_English
23 червня стартував третій тур Клубного чемпіонату світу, за результатами якого перемоги здобули ПСЖ та мадридський Атлетико.
Втім, якщо звитяга над американським Сіетлом допомогла ПСЖ пробитися до 1/8 турніру, то мінімальної перемоги над бразильським Ботафогу колективу Дієго Сімеоне для виходу у наступний етап не вистачило.
Зрештою, команда Луїса Енріке виграла групу В, а друге місце завдяки кращій різниці забитих-пропущених посів Ботафогу.
Відеоогляд матчів Сіетл – ПСЖ, Атлетико – Ботафогу
Клубний чемпіонат світу-2025 – груповий етап
3 тур, Група В
23 червня
Сіетл – ПСЖ 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 35 Кварцхелія, 0:2 – 67 Хакімі
Атлетико – Ботафогу 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 87 Грізманн
Напередодні Манчестер Сіті розгромив Аль-Айн та вийшов у плейоф.