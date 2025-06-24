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ПСЖ – в 1/8 фіналу, Атлетико – їде додому: огляд матчів клубного ЧС

Андрій Мошкун — 24 червня 2025, 01:23
ПСЖ – в 1/8 фіналу, Атлетико – їде додому: огляд матчів клубного ЧС
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23 червня стартував третій тур Клубного чемпіонату світу, за результатами якого перемоги здобули ПСЖ та мадридський Атлетико.

Втім, якщо звитяга над американським Сіетлом допомогла ПСЖ пробитися до 1/8 турніру, то мінімальної перемоги над бразильським Ботафогу колективу Дієго Сімеоне для виходу у наступний етап не вистачило.

Зрештою, команда Луїса Енріке виграла групу В, а друге місце завдяки кращій різниці забитих-пропущених посів Ботафогу.

Відеоогляд матчів Сіетл – ПСЖ, Атлетико – Ботафогу

Клубний чемпіонат світу-2025 – груповий етап
3 тур, Група В
23 червня

Сіетл – ПСЖ 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 35 Кварцхелія, 0:2 – 67 Хакімі

Атлетико – Ботафогу 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 87 Грізманн

Напередодні Манчестер Сіті розгромив Аль-Айн та вийшов у плейоф.

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