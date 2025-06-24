Інтер Маямі з Мессі та Суаресом пробився до плейоф клубного ЧС

У ніч з 23 на 24 червня відбулось два матчі в межах третього туру клубного чемпіонату світу.

Інтер Маямі з голом Луїса Суареса не зміг втримати перемогу над Палмейрасом – бразильський колектив відігрався у завершальні 10 хвилин. Втім, саме ці дві команди потрапили до 1/8 фіналу.

Порту та Аль-Ахлі забили вісім голів на двох, але не змогли виявити переможця та залишили розіграш клубного ЧС.

Клубний чемпіонат світу

3 тур, 24 червня

Група A

Інтер Маямі – Палмейрас 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Альєнде, 16, 2:0 – Суарес, 65, 2:1 – Паулінью, 80, 2:2 – Маурісіо, 87

Порту – Аль-Ахлі 4:4 (1:2)

Голи: 0:1 – Абу Алі, 15, 1:1 – Мора, 23, 1:2 – Абу Алі, 45+2 (пен.), 2:2 – Вілліам Гомес, 50, 2:3 – Абу Алі, 51, 3:3 – Саму, 53, 3:4 – Бен Ромдхан, 64, 4:4 – Пепе, 89

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Напередодні завершились матчі групи B, за підсумками якого мадридський Атлетико сенсаційно залишив розіграш змагання.