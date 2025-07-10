Захисник Кривбаса розпочав тренування після травми

Захисник Кривбаса Іван Дібанго повернувся до роботи з командою.

Про це пише пресслужба клубу.

Дібанго розпочав індивідуальні тренування після травми. Камерунець поступово набирає форму та працює за спеціальною програмою під наглядом медичного штабу.

"Чекаємо на Івана в загальній групі та бажаємо якнайшвидшого повернення на поле!" – повідомили у клубі.

Нагадаємо, що футболіст отримав травму у матчі 27-го туру минулого сезону УПЛ проти Руха (0:0). Після консультацій з декількома європейськими клініками медичний штаб криворіжців вирішив направити камерунського захисника у Фінляндію, де йому зробили операцію.

В сезоні 2024/25 Дібанго провів за Кривбас 22 матчі, в яких віддав 3 асисти.

Раніше криворізький клуб підписав вінгера Сантоса.