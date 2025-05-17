Основний захисник Кривбаса переніс операцію

Захисник Кривбаса Іван Дібанго пропустить решту матчів сезону через травму.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст отримав травму у матчі 27-го туру УПЛ проти Руха (0:0). Після консультацій з декількома європейськими клініками медичний штаб криворіжців вирішив направити камерунського захисника на операцію до Фінляндії.

"Нескладне хірургічне втручання пройшло успішно і 23-річний футболіст почувається значно краще. Тепер справа за реабілітологами. Чекаємо на якісне та швидше відновлення", – йдеться в повідомленні клубу.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Дібанго провів за Кривбас 22 матчі, в яких віддав 3 асисти.

Раніше головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб відреагував на чутки про можливий перехід у черкаський ЛНЗ.