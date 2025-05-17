Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Основний захисник Кривбаса переніс операцію

Олександр Булава — 17 травня 2025, 14:30
Основний захисник Кривбаса переніс операцію
Іван Дібанго
ФК Кривбас

Захисник Кривбаса Іван Дібанго пропустить решту матчів сезону через травму.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст отримав травму у матчі 27-го туру УПЛ проти Руха (0:0). Після консультацій з декількома європейськими клініками медичний штаб криворіжців вирішив направити камерунського захисника на операцію до Фінляндії.

"Нескладне хірургічне втручання пройшло успішно і 23-річний футболіст почувається значно краще. Тепер справа за реабілітологами. Чекаємо на якісне та швидше відновлення", – йдеться в повідомленні клубу.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Дібанго провів за Кривбас 22 матчі, в яких віддав 3 асисти.

Раніше головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб відреагував на чутки про можливий перехід у черкаський ЛНЗ.

Кривбас Іван Дібанго

Кривбас

Полісся, Кривбас і Карпати зіграють ключові матчі в боротьбі за Лігу конференцій у 29 турі УПЛ
Динамо залишився крок до золота, Олександрії – до срібла: інтриги 29 туру УПЛ
КДК УАФ оштрафував три клуби УПЛ за підсумками 28 туру чемпіонату
Кривбас – Оболонь: де дивитися матч 29 туру УПЛ
Шахтар гарантував собі участь у наступному розіграші Ліги Європи

Останні новини