Кривбас підписав вінгера Сантоса
Гільєрме де Жезус Ліма
ФК Кривбас
Кривбас оголосив про підписання бразильського вінгера Гільєрме де Жезуса Ліми.
Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.
У новій команді футболіст виступатиме під 14-м номером. Деталі угоди не розголошуються.
Попереднім клубом 19-річного бразильця був Сантос, де він грав за команду U-20.
Раніше Кривбас презентував чергового новачка, яким став Тьяго Боржес.
4 липня, клуб оголосив про підписання ізраїльського хавбека Бара Ліна. Він перейшов у криворізький клуб на правах оренди.
Нагадаємо, минулий сезон Кривбас завершив на п’ятому місці у турнірній таблиці УПЛ.