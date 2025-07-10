Кривбас підписав вінгера Сантоса

Кривбас оголосив про підписання бразильського вінгера Гільєрме де Жезуса Ліми.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

У новій команді футболіст виступатиме під 14-м номером. Деталі угоди не розголошуються.

Попереднім клубом 19-річного бразильця був Сантос, де він грав за команду U-20.

Раніше Кривбас презентував чергового новачка, яким став Тьяго Боржес.

4 липня, клуб оголосив про підписання ізраїльського хавбека Бара Ліна. Він перейшов у криворізький клуб на правах оренди.

Нагадаємо, минулий сезон Кривбас завершив на п’ятому місці у турнірній таблиці УПЛ.