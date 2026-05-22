Зірка Кривбаса цілу ніч провів у кабінеті клуьного бухгалтера через заборгнованість

Футболіст Кривбаса Іван Дібанго провів попередню ніч у кабінеті клубного бухгалтера.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Він пішов на такий крок через заборгованість по зарплаті. Камерунець опублікував про це відповідний колаж в інстаграмі, який згодом видалив.

"Я перебуваю в кабінеті бухгалтерки з учорашніх 16.00, де й переночував, оскільки вона пішла додому. Бухгалтерка мала зв'язатися з директором. Йому також написав мій агент. Ніякої відповіді немає. Клуб вже забронював мені квиток на літак після завтрашньої гри, але я не можу поїхати звідси, не отримавши те, що я заробив. Мені заборгували зарплатню, починаючи з березня, а також бонуси. Я не піду звідси без відповіді", – сказав Дібанго.

Іван Дібанго Скриншот зі сторіс

Менеджмент Кривбаса утримався від коментарів. У клубі вважають, що працюють в офіційному законодавчому полі, а в Дібанго є цивілізовані важелі легального впливу, якщо він вважає, що клуб порушив свої зобов'язання.

Нагадаємо, що 24-річний камерунець виступає за криворізький колектив з вересня 2022 року. Його чинний контракт розрахований до завершення нинішнього сезону, в якому він зіграв 19 матчів, відзначившись трьома результативними передачами.

В останньому турі УПЛ Кривбас зіграє з Олександрією. Поєдинок відбудеться 23 травня та має розпочатись о 13:00.