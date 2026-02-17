Один із лідерів Кривбаса відмовляється продовжувати контракт із клубом УПЛ
Генеральний директор криворізького Кривбаса Володимир Баєнко розповів про камерунського захисника Іваном Дібанго.
Його слова цитує сайт клубу.
За його словами, ситуація із 23-річним лівий оборонцем дуже проста. Кривбас запропонував легіонеру новий контракт із покращеними умовами, але наразі футболіст відмовляється від продовження угоди.
"На це є деякі причини. Клуб зробив офіційну пропозицію, Іван довго її розглядав, були певні нюанси, перемовини. На даному етапі ми мали декілька пропозицій щодо його трансферу: деякі нас влаштовували, деякі не влаштували Івана. І наразі ситуація така, що на столі лежить продовження контракту, але футболіст не хоче його продовжувати", – сказав Баєнко.
Чинний контракт Дібанго з українським клубом розрахований до кінця поточного сезону-2025/26. Нагадаємо, що Іван виступає за Кривбас із вересня 2022 року. Щоправда, спершу він виступав в Україні на правах оренди, адже його угода належала естонській Левадії. Відтоді провів у футболці криворізького колективу 85 ігор (1 гол і 12 асистів).
Захисник є одним із лідерів команди, яка після 16 турів посідає 5-те місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 26 балів.
Наступний поєдинок підопічні Патріка ван Леувена проведуть у суботу, 21 лютого, зігравши на виїзді проти харківського Металіста 1925. Початок зустрічі – о 15:30.
Раніше повідомлялось, що захисник Бакарі Конате перейшов із Кривбаса в ізраїльський Маккабі Нетанья.