Баєнко назвав строки відновлення лідера Кривбаса
Іван Дібанго
ФК Кривбас
Генеральний директор Кривбаса Володимир Баєко відзвітував про стан здоров'я захисника Івана Дібанко.
Слова функціонера наводить пресслужба криворіжців.
"Іван десять днів тому переніс операцію. Вона проходила у Фінляндії, бо саме там працює провідний фахівець з операцій на передніх хрестоподібних зв’язках – лікар, який співпрацює з такими клубами, як Рома і Лаціо. Терміни повернення Івана – орієнтовно від 4 до 6 місяців. Наразі він проходить реабілітацію вдома. Після завершення цього етапу він приєднається до команди на зборах за кордоном, де буде працювати з нашими реабілітологами.
За найкращим прогнозом Іван може повернутися на поле десь у вересні. Ми всі дуже сподіваємося, що завдяки швидкій реакції і тому, що обрали найкращого лікаря, він відновиться навіть краще, ніж був раніше", – розповів Баєнко.
Футболіст отримав травму у матчі 27-го туру УПЛ проти Руха (0:0). Після консультацій з декількома європейськими клініками медичний штаб криворіжців вирішив направити камерунського захисника у Фінляндію, де йому зробили операцію.
Нагадаємо, що в поточному сезоні Дібанго провів за Кривбас 22 матчі, в яких віддав 3 асисти.
Напередодні клуб оголосив про відхід Юрія Вернидуба з посади головного тренера.