Захисник Колоса став уже третім гравцем, який тричі відзначався автоголами за один сезон УПЛ

Протягом чемпіонату Української Прем'єр-ліги сезону 2024/25 було зафіксовано вже 22 автоголи гравців, в тому числі два – у 29-му турі.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Зокрема, у матчі з Карпатами захисник Колоса Ілір Краснічі після удару Бруніньйо вже втретє з початку сезону зрізав м’ячі у ворота своєї команди, а раніше робив подібне у домашньому матчі з Шахтарем (0:1) та гостьовому з Вересом (1:2).

Таким чином, Краснічі став вже третім гравцем, який в ході одного чемпіонату тричі відзначався автоголами.

Першим був захисник Динамо Євген Хачеріді, в пасиві якого 3 автоголи у сезоні 2016/17, в тому числі два в одній домашній грі з Шахтарем (12.12.2016, 3:4). А в поточному сезоні 3 автоголи в пасиві динамівця Тараса Михавка.

Загалом за всю історію українського чемпіонату Ілір Краснічі став 10-м гравцем, який забивав не менше двох голів у ворота своєї команди в ході одного сезону.

Футболісти з найбільшою кількістю автоголів в одному сезоні УПЛ

Раніше було затверджено розклад матчів 30-го, заключного туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

У неділю, 18 травня, завершився 29 тур чемпіонату України з футболу, за підсумками якого визначились перші тріумфи та невдачі кампанії.

Київське Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, зігравши внічию з Чорноморцем. Одеський колектив через невиграш у цьому матчі достроково залишив Прем'єр-лігу.