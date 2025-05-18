УПЛ затвердила розклад і час початку матчів останнього, 30-го туру чемпіонату
Затверджено розклад матчів 30-го, заключного туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Тур розпочнеться 23 травня матчами між Оболонь – Лівий Берег, Інгулець – Ворскла, а завершиться 25 травня поєдинками Карпати – Зоря, Кривбас – Полісся.
Чемпіонат України – УПЛ
30-й тур
23 травня (п’ятниця)
- 15.30 Оболонь – Лівий Берег
- 15.30 Інгулець – Ворскла
24 травня (субота)
- 13.00 Чорноморець – Олександрія
- 15.30 Рух – Шахтар
- 18.00 Динамо – Колос
25 травня (неділя)
- 15.30 Верес – ЛНЗ
- 18.00 Карпати – Зоря
- 18.00 Полісся – Кривбас
У неділю, 18 травня, завершився 29 тур чемпіонату України з футболу, за підсумками якого визначились перші тріумфи та невдачі кампанії.
Київське Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, зігравши внічию з Чорноморцем. Одеський колектив через невиграш у цьому матчі достроково залишив Прем'єр-лігу.