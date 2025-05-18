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УПЛ затвердила розклад і час початку матчів останнього, 30-го туру чемпіонату

Олексій Мурзак — 18 травня 2025, 21:36
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів останнього, 30-го туру чемпіонату

Затверджено розклад матчів 30-го, заключного туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Тур розпочнеться 23 травня матчами між Оболонь – Лівий Берег, Інгулець – Ворскла, а завершиться 25 травня поєдинками Карпати – Зоря, Кривбас – Полісся.

Чемпіонат України – УПЛ
30-й тур

23 травня (п’ятниця)

  • 15.30 Оболонь – Лівий Берег
  • 15.30 Інгулець – Ворскла

24 травня (субота)

  • 13.00 Чорноморець – Олександрія
  • 15.30 Рух – Шахтар
  • 18.00 Динамо – Колос

25 травня (неділя)

  • 15.30 Верес – ЛНЗ
  • 18.00 Карпати – Зоря
  • 18.00 Полісся – Кривбас

У неділю, 18 травня, завершився 29 тур чемпіонату України з футболу, за підсумками якого визначились перші тріумфи та невдачі кампанії.

Київське Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, зігравши внічию з Чорноморцем. Одеський колектив через невиграш у цьому матчі достроково залишив Прем'єр-лігу.

Динамо Київ Інгулець Карпати Колос Кривбас Лівий берег ЛНЗ Черкаси Оболонь Олександрія Полісся Рух Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар Донецьк Зоря Луганськ Ворскла Полтава Верес Рівне

Динамо Київ

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