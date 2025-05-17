Колос вирвав перемогу у Карпат: огляд матчу УПЛ

Ковалівський Колос вдома обіграв львівські Карпати в межах 29 туру Української Премʼєр-ліги.

Огляд матчу

Львів’яни відкрили рахунок на 9-й хвилині. Після прострілу Бруніньйо захисник Колоса Красничі зрізав м’яч зі своїх воріт.

Колос відігрався на старті другого тайму. Владислав Велетень перекинув м’яч через воротаря Карпат Кінарейкіна. А за хвилину до закінчення матчу Гагнідзе приніс ковалівцям перемогу.

Чемпіонат України – УПЛ

29 тур, 17 травня

Колос – Карпати 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 9 Краснічі (автогол), 1:1 – 55 Велетень, 2:1 – 89 Гагнідзе

Колос: Пахолюк, Цуріков, Краснічі, Бурда, Козік, Теллес (Владою, 46), Ррапай (Оріховський, 85), Гагнідзе (Безручук, 90+3), Велетень, Алефіренко (Гусол, 85), Сидоров (Ковталюк, 46).

Карпати: Кінарейкін, Мірошніченко, Танда, Адамюк, Полегенько, Альварес, Бруніньйо (Квасниця, 71), Чачуа, Шах (Федор, 64), Костенко (Підлепенець, 46), Краснопір (Іґор Невес, 80).

Попередження: Алефіренко, 44, Краснічі, 67, Велетень, 90+3.

Після цієї поразки Карпати, набравши 46 очок, опустилися на п’яте місце у таблиці, поступаючись одним балом Поліссю. У заключному, 30-му турі "зелено-білі" вдома зіграють із Зорею.