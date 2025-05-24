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Захисник клубу Першої ліги завершив кар'єру у віці 33-х років

Олексій Мурзак — 24 травня 2025, 16:45
Захисник клубу Першої ліги завершив кар'єру у віці 33-х років
Олексій Зозуля
ФК ЮКСА

Захисник ФК ЮКСА Олексій Зозуля оголосив про завершення кар'єри.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Про причини такого рішення наразі нічого невідомо.

33-річний Зозуля виступав раніше за Полтаву, Карлівку, Верес, Колос, ПФК Львів, Вікторію, Дружбу. У складі Колосу захисник зіграв у кваліфікації Ліги Європи, а також провів два матчі за збірну України U-21.

Зозуля приєднався до ФК ЮКСА у липні 2024 року. У поточному сезоні захисник зіграв 17 матчів у всіх турнірах, забивши 1 гол і віддавши 1 асист.

ЮКСА у заключному турі програв Буковині (0:2). У матчі також сталася досить незвична для великого футболу ситуація.

Команда завершила сезон на восьмому місці чемпіонської групи.

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