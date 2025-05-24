Захисник клубу Першої ліги завершив кар'єру у віці 33-х років
Олексій Зозуля
ФК ЮКСА
Захисник ФК ЮКСА Олексій Зозуля оголосив про завершення кар'єри.
Про це повідомила клубна пресслужба.
Про причини такого рішення наразі нічого невідомо.
33-річний Зозуля виступав раніше за Полтаву, Карлівку, Верес, Колос, ПФК Львів, Вікторію, Дружбу. У складі Колосу захисник зіграв у кваліфікації Ліги Європи, а також провів два матчі за збірну України U-21.
Зозуля приєднався до ФК ЮКСА у липні 2024 року. У поточному сезоні захисник зіграв 17 матчів у всіх турнірах, забивши 1 гол і віддавши 1 асист.
ЮКСА у заключному турі програв Буковині (0:2). У матчі також сталася досить незвична для великого футболу ситуація.
Команда завершила сезон на восьмому місці чемпіонської групи.