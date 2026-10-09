Президент українського клубу втрачає інтерес до функціонування команди

Президент футбольного клубу ЮКСА Сергій Леснік втратив мотивацію фінансувати клуб, який виступає в Першій лізі.

Про це повідомив UA-Футбол.

Джерела "Чемпіона" підтверджують інформацію. Колектив з Тарасівки зіткнувся з черговими фінансовими проблемами.

ЮКСА має заборгованість з зарплатні перед гравцями за два місяці. Також не виплачені дві премії за минулий сезон, про які була домовленість між сторонами.

Крім того, керівництво не розрахувалося з персоналом, який залишив ЮКСА ще влітку. Президент тарасівців у неформальних розмовах з деякими гравцями дав зрозуміти, що поволі втрачає мотивацію до функціонування клубу.

Також, за інформацією "Чемпіона", протягом останнього року значна частина витрат на утримання команди лягла на плечі бразильського партнера Лесніка – Пабло Буено.

Наразі ЮКСА посідає 13-те місце в турнірній таблиці Першої-ліги. Вона набрала десять очок після десяти турів.





Нагадаємо, що напередодні тарасівський клуб підписав нового форварда з досвідом виступів в Іспанії.