Юнацька команда ЮКСА знялася з чемпіонату України U-19

Юнацька команда ЮКСА вирішила припинити участь у чемпіонаті України U-19.

Про це повідомляє Sport-kr із посиланням на лист клубу з Тарасівки до Української асоціації футболу.

Причинами такого рішення називається погіршення безпекової ситуації, наявні ризики для життя та здоров'я футболістів, тренерського штабу та супровідного персоналу. Також перепоною продовження змагатись є неможливість забезпечити повноцінний навчально-тренувальний процес через систематичні повітряні тривоги.

Команда вже не вийшла на матч проти Зірки U-19. Він мав відбутись 14 жовтня.

За інформацією "Чемпіона" з джерел у клубі з Тарасівки, на зняття з чемпіонату, у тому числі, вплинули проблеми з фінансуванням. Гравці команди U-19 не отримують зарплату з серпня.

Раніше повідомлялося, що ЮКСА має заборгованість із зарплатні перед футболістами й основної команди за два місяці. Також не виплачені дві премії за минулий сезон.