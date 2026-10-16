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Юнацька команда ЮКСА знялася з чемпіонату України U-19

Денис Іваненко — 16 жовтня 2026, 13:57
Юнацька команда ЮКСА знялася з чемпіонату України U-19
Юнацька команда ЮКСА знялась із чемпіонату України
ЮКСА

Юнацька команда ЮКСА вирішила припинити участь у чемпіонаті України U-19.

Про це повідомляє Sport-kr із посиланням на лист клубу з Тарасівки до Української асоціації футболу.

Причинами такого рішення називається погіршення безпекової ситуації, наявні ризики для життя та здоров'я футболістів, тренерського штабу та супровідного персоналу. Також перепоною продовження змагатись є неможливість забезпечити повноцінний навчально-тренувальний процес через систематичні повітряні тривоги.

Команда вже не вийшла на матч проти Зірки U-19. Він мав відбутись 14 жовтня.

За інформацією "Чемпіона" з джерел у клубі з Тарасівки, на зняття з чемпіонату, у тому числі, вплинули проблеми з фінансуванням. Гравці команди U-19 не отримують зарплату з серпня.

Раніше повідомлялося, що ЮКСА має заборгованість із зарплатні перед футболістами й основної команди за два місяці. Також не виплачені дві премії за минулий сезон.

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