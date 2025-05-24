Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

У Першій лізі України воротар зіграв на позиції польового гравця

Денис Шаховець — 24 травня 2025, 14:20
У Першій лізі України воротар зіграв на позиції польового гравця
Микита Федотов
ФК ЮКСА

У матчі останнього 8-го туру чемпіонської групи Першої ліги України Буковина – ЮКСА (2:0) сталася досить незвична для великого футболу ситуація.

На 85-й хвилині зустрічі запасний воротар "хрестоносців" Микита Федотов вийшов на заміну замість Микити Кононова, який грав на позиції правого вінгера.

Таким чином понад 5 хвилин 24-річний Федотов, який був безальтернативним основним голкіпером ЮКСА в осінній частині сезону, грав польового гравця.

За інформацією "Чемпіона", скаути Буковини проявляють інтерес до Федотова, контракт якого з клубом із Тарасівки спливає 30 червня, і вже зовсім скоро він може приєднатися до чернівецької команди на правах вільного агента.

Додамо, що під час тренувань у ЮКСА Федотов неодноразово грав як польовий гравець, однак в офіційному поєдинку це для нього перший подібний досвід.

У сезоні, що завершився Микита Федотов провів 21 поєдинок, пропустив 25 м'ячів. ЮКСА посіла останнє 8 місце у чемпіонській групі, Буковина фінішувала 7-ю.

Читайте також :
СК Полтава переграла Металіст та пробилась до УПЛ, Металіст 1925 здобув бронзу й зіграє у стикових матчах
Буковина Чемпіонат України, Перша ліга Микита Федотов ФК ЮКСА

Буковина

СК Полтава переграла Металіст та пробилась до УПЛ, Металіст 1925 здобув бронзу й зіграє у стикових матчах
Кудрівка переграла Агробізнес, СК Полтава скористалась поразкою Металіста 1925
Визначилася символічна збірна розіграшу Кубку України сезону 2024/25
Кудрівка переграла Буковину та вийшла на 2-е місце в Першій лізі
Це дуже важливі голи для мене, – Волошин прокоментував перемогу Динамо над Буковиною

Останні новини