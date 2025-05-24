У Першій лізі України воротар зіграв на позиції польового гравця

У матчі останнього 8-го туру чемпіонської групи Першої ліги України Буковина – ЮКСА (2:0) сталася досить незвична для великого футболу ситуація.

На 85-й хвилині зустрічі запасний воротар "хрестоносців" Микита Федотов вийшов на заміну замість Микити Кононова, який грав на позиції правого вінгера.

Таким чином понад 5 хвилин 24-річний Федотов, який був безальтернативним основним голкіпером ЮКСА в осінній частині сезону, грав польового гравця.

За інформацією "Чемпіона", скаути Буковини проявляють інтерес до Федотова, контракт якого з клубом із Тарасівки спливає 30 червня, і вже зовсім скоро він може приєднатися до чернівецької команди на правах вільного агента.

Додамо, що під час тренувань у ЮКСА Федотов неодноразово грав як польовий гравець, однак в офіційному поєдинку це для нього перший подібний досвід.

У сезоні, що завершився Микита Федотов провів 21 поєдинок, пропустив 25 м'ячів. ЮКСА посіла останнє 8 місце у чемпіонській групі, Буковина фінішувала 7-ю.