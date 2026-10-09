Тому їх і звільнили: президент ЮКСА – про затримки зарплат і роботу експрацівників

Президент ЮКСА Сергій Леснік відреагував на інформацію про те, що він втратив мотивацію фінансувати клуб, який виступає в Першій лізі, та має заборгованість по зарплатах перед гравцями за два місяці.

Його слова наводить "Український футбол".

"Відповім так: декому завжди цікаво заглядати в кишеню до когось! Ці люди ніколи й нічого не зробили для розвитку футболу в Україні! Вони паразитують і хайпують, бо більше нічого не вміють! Так, труднощі є, але вони тимчасові. Я дуже на це сподіваюся! Ми перезавантажили тренерський штаб та адмінкоманду! Сподіваюсь, оновлення дасть необхідне повітря клубу й проєкту в цілому!" – заявив Леснік.

Також він пояснив, чому відбулося перезавантаження адмінкоманди.

"Невеликі затримки перед адмінкомандою, яка залишила клуб, є! Тому їх і звільнили – за неякісну, а подекуди відверто дуже неякісну роботу! Разом з тим, наш клуб, попри всі обставини, виконає те, що обіцяє! Наостанок! Наразі фокусуємося на турнірному становищі й робимо все, що в наших силах, для перемоги над ворогом!" – додав Леснік.

Про втрату мотивації у президента ЮКСА також підтвердили джерела "Чемпіона". Також, за інформацією нашого видання, протягом останнього року значна частина витрат на утримання команди лягла на плечі бразильського партнера Лесніка – Пабло Буено.

Після 10-ти зіграних матчів ЮКСА з 10 очками посідає 13-те місце в турнірній таблиці Першої-ліги України.

Напередодні тарасівський клуб підписав нового форварда з досвідом виступів в Іспанії. А у вересні головним тренером ЮКСА вдруге став Микола Цимбал, який замінив Андерсона Рібейро на чолі "хрестоносців".

Додамо, що у наступному турі Першої ліги команда Цимбала зіграє вдома проти Фенікс-Маріуполь, який йде 8-м у поточному сезоні-2026/27 (15 балів). Поєдинок запланований на 11 жовтня та розпочнеться о 12:00.