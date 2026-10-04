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ЮКСА підписала українського форварда з досвідом виступів в Іспанії

Сергій Шаховець — 4 жовтня 2026, 13:57
ЮКСА підписала українського форварда з досвідом виступів в Іспанії
Єгор Рогач
інстаграм Єгора Рогача

Футбольний клуб Першої ліги ЮКСА оголосив про підписання українського нападника Єгора Рогача.

Про це повідомила пресслужба "хрестоносців".

"Єгор – швидкий та націлений на ворота нападник, який має досвід виступів за кордоном", – повідомили в ЮКСА.

Останнім клубом 21-річного футболіста був литовський Таурас. За цю команду Рогач провів 14 матчів, забив один гол та віддав три результативні передачі.

Також у кар'єрі нападника були виступи за іспанський Побла де Мафумет, який є партнерським клубом Хімнастіка, та данський Віборг U19. В Україні Рогач грав на рівні ДЮФЛ за Дніпро.

Новачка "хрестоносців" включили до заявки команди на матч 10-го туру Першої ліги проти Агробізнесу. Поєдинок відбудеться 4 жовтня.

Раніше повідомлялося, що новим головним тренером ЮКСА став Микола Цимбал, який повернувся до клубу після дворічної перерви. На цій посаді він змінив бразильського фахівця Андерсона Рібейро.

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