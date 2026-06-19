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Вівчаренко відновив тренування з Динамо

Олександр Булава — 19 червня 2026, 10:19
Вівчаренко відновив тренування з Динамо
Костянтин Вівчаренко
Динамо Київ

Захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко відновився від травми.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

24-річний футболіст після завершення роботи в загальній групі виконав індивідуальне тренування з м'ячем. Зазначається, що оборонець продовжує відновлюватися після травми та поступово повертається до повноцінної роботи.

Контракт захисника з Динамо розрахований до кінця червня 2028 року, проте містить клаусулу, розмір якої становить 6 мільйонів євро. У сезоні-2025/26 він зіграв 29 матчів, у яких віддав 8 результативних передач. Востаннє він виходив на поле у ​​фіналі Кубка України.

Вже у суботу, 20 червня, "біло-сині" проведуть перший контрольний матч. Суперником "біло-синіх" стане празька Славія, зустріч з якою розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Напередодні стало відомо, що захисник привернув увагу ще одного іспанського клубу.

Додамо, що напередодні визначився суперник київського Динамо у 1-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи сезону-2026/27.

Динамо Київ Костянтин Вівчаренко

Костянтин Вівчаренко

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