Динамо поверне до команди захисника збірної Польщі: вже узгоджено деталі контракту – ЗМІ

Київське Динамо узгодило всі деталі переходу центрального захисника збірної Польщі та грецького ПАОКа Томаша Кендзьори.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Угода буде розрахована на два роки співпраці. Столичний клуб має сплатити "двоголовим орлам Півночі" 1 мільйон євро, оскільки в міжсезонні грецький клуб скористався додатковою опцією та пролонгував контракт з гравцем до червня 2027-го.

У сезоні-2025/26 на рахунку Томаша Кендзьори 42 матчі на клубному рівні, в яких він встиг відзначитися 1 гольовою передачею. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 2 мільйони євро.

У футболці збірної Польщі Томаш провів 38 поєдинків, у яких відзначився 1 голом та 2 асистами.

Нагадаємо, що у липні 2024-го року Кендзьора покинув розташування "біло-синіх" та перейшов до ПАОКа за два з половиною мільйони євро (за даними Transfermarkt).

Додамо, що напередодні визначився суперник київського Динамо у 1-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи сезону-2026/27.