Визначився суперник Динамо у 1-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи

Визначився суперник київського Динамо у 1-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи сезону-2026/27.

Ним стане румунський клуб Університатя (Клуж, Румунія).

Матчі відбудуться 9 та 16 липня.

Додамо, що Динамо потрібно пройти чотири раунди, щоб потрапити до основного етапу Ліги Європи. У разі невдачі в одному з раундів, кияни перейдуть до Ліги конференцій.

Як відомо, столичний колектив завершив внутрішній чемпіонат на четвертій позиції, проте через перемогу у Кубку України пробився до єврокубкового відбору.

Напередодні стало відомо, що Динамо у сезоні-2026/27 проводитиме домашні єврокубкові матчі на польському стадіоні "Арена Люблін".