Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Визначився суперник Динамо у 1-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи

Олексій Мурзак — 16 червня 2026, 18:15
Визначився суперник Динамо у 1-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи
УЄФА

Визначився суперник київського Динамо у 1-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи сезону-2026/27.

Ним стане румунський клуб Університатя (Клуж, Румунія).

Матчі відбудуться 9 та 16 липня.

Додамо, що Динамо потрібно пройти чотири раунди, щоб потрапити до основного етапу Ліги Європи. У разі невдачі в одному з раундів, кияни перейдуть до Ліги конференцій.

Як відомо, столичний колектив завершив внутрішній чемпіонат на четвертій позиції, проте через перемогу у Кубку України пробився до єврокубкового відбору.

Напередодні стало відомо, що Динамо у сезоні-2026/27 проводитиме домашні єврокубкові матчі на польському стадіоні "Арена Люблін".

Динамо Київ Ліга Європи

Динамо Київ

Цей період назавжди зі мною: воротар Динамо зворушливо попрощався з клубом Першої ліги, у якому провів 2 роки
ФК Харків оформив трансфер півзахисника Динамо – ЗМІ
Пономаренко: Ярмоленко залюбки допомагає молодим футболістам
Динамо визначилося з розкладом спарингів на зборі в Австрії
Нідерландський півзахисник повернувся в Динамо

Останні новини