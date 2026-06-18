Тренер Університаті: Динамо – один із найскладніших суперників, які могли нам дістатися

Головний тренер Університаті (Клуж) Крістіан Бергоді поділився враженнями від жеребкування 1 раунду кваліфікації Ліги Європи, яке звело його команду з київським Динамо.

Слова тренера наводить Golazo.

"Це один із найскладніших суперників, які могли нам дістатися. Нам не пощастило, це правда. Але, з іншого боку, у футболі може статися багато чого. Хто міг подумати, що Іспанія зіграє внічию з Кабо-Верде? Тож і ми маємо свій шанс", – заявив італійський фахівець.

Також тренер назвав найнебезпечніших гравців у складі Динамо.

"Думаю, багато хто чув про Ярмоленка. Навіть у 36 років він залишається дуже хорошим футболістом. Чудовим. Він багато забивав і в минулому чемпіонаті. Є ще й молодий 20-річний Пономаренко, який яскраво проявив себе минулого сезону. Він також багато забивав. Це команда з індивідуально сильними гравцями, з якістю, але яка мала труднощі в чемпіонаті", – додав Бергоді.

Нагадаємо, матчі між Динамо та Університатею відбудуться 9 і 16 липня.