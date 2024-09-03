Михавко — про жеребкування ЛЄ: Вважаю, що кожна команда в нашій групі — хороша

Захисник Динамо Київ Тарас Михавко прокоментував жеребкування основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25.

Про це він розказав на YouTube-каналі "Камон,Плей!".

"Я б хотів зіграти, звичайно, з Манчестер Юнайтед. Але навіть якщо МЮ нема, то це команди дуже хорошого рівня — навіть ті самі Лаціо, Рома, Реал Сосьєдад. Вважаю, кожна команда в нашій групі — це хороша команда, тому, звичайно, буде непросто. Але ми будемо готуватися, щоб порадувати наших уболівальників та Україну", — сказав Михавко.

Зазначимо, що підопічні Олександра Шовковського зупинилися за крок до основного етапу Ліги чемпіонів. У фіналі кваліфікації кияни за сумою двох матчів поступилися Зальцбургу 1:1(3:1).

Нагадаємо, нещодавно у Динамо визначились зі стадіоном на матчі Ліги Європи.