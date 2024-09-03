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Михавко — про жеребкування ЛЄ: Вважаю, що кожна команда в нашій групі — хороша

Володимир Кук — 3 вересня, 19:55
Михавко — про жеребкування ЛЄ: Вважаю, що кожна команда в нашій групі — хороша
Тарас Михавко
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Захисник Динамо Київ Тарас Михавко прокоментував жеребкування основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25.

Про це він розказав на YouTube-каналі "Камон,Плей!".

"Я б хотів зіграти, звичайно, з Манчестер Юнайтед. Але навіть якщо МЮ нема, то це команди дуже хорошого рівня навіть ті самі Лаціо, Рома, Реал Сосьєдад.

Вважаю, кожна команда в нашій групі це хороша команда, тому, звичайно, буде непросто. Але ми будемо готуватися, щоб порадувати наших уболівальників та Україну", сказав Михавко.

Зазначимо, що підопічні Олександра Шовковського зупинилися за крок до основного етапу Ліги чемпіонів. У фіналі кваліфікації кияни за сумою двох матчів поступилися Зальцбургу 1:1(3:1).

Нагадаємо, нещодавно у Динамо визначились зі стадіоном на матчі Ліги Європи.

Динамо Київ Ліга Європи-2024/25 Тарас Михавко

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