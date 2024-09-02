У Динамо визначились зі стадіоном на матчі Ліги Європи

Президент Динамо Ігор Суркіс підтвердив, що домашні матчі Ліги Європи команда буде грати у німецькому Гамбурзі.

Про це функціонер розповів у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

"Новий формат ЛЄ? Не можу зараз його оцінити. Побачимо як буде. Для нас, нашої країни, в якій йде війна - це тяжко. Ми не граємо вдома, у нас було 6 виїздів у цьому році на матчі у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Через кожні 2-3 дні ми повинні повертатися. Нам доведеться виїжджати на матч з Реал Сосьєдад, їхати в Гамбург, де ми будемо грати. Це дуже тяжко для хлопців.

Але вони професіонали, вони повинні відновлюватися, повинна бути ротація складу. Завдання, які стоять перед командою, їх ніхто не скасовував", — сказав Суркіс.