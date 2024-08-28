Динамо зіграло внічию із Зальцбургом: огляд матчу кваліфікації ЛЧ

Київське Динамо розписало мирову з австрійським Зальцбургом у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Проте, через поразку в першій зустрічі, кияни продовжать свій єврокубковий шлях у фінальній стадії Ліги Європи.

Огляд

Ліга чемпіонів, Плейоф кваліфікації

Матч-відповідь. 27 серпня

Зальцбург — Динамо 1:1 (Перший матч 2:0)

Голи: Дагім, 12 — Ванат, 29

Зальцбург: Бласвіх — ван дер Бремпт, Пьонтковськи, Байду, Дедич, Бідструп (Гурна-Дуат, 74), Капальдо (Діамбу, 64), Кьєргор (Доржелес, 64), Дагім (Ратков, 73), Єо, Глух.

Динамо: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак, Бражко (Михайленко, 75), Шапаренко, Ярмоленко (Волошин, 67), Піхальонок, Кабаєв (Брагару, 75), Ванат.