Гоффенгайм – Динамо: відео голів матчу Ліги Європи

У четвер, 3 жовтня, київське Динамо зіграє на виїзді проти німецького Гоффенгайма у межах матчу другого туру основного етапу Ліги Європи.

Матч відбудеться на стадіоні "Рейн-Некар-Арена", що знаходиться у місті Зінсгайм. Трибуни вміщують 30 тисяч фанатів.

Стартовий свисток зустрічі пролунає о 19:45 за Києвом.

Нагадаємо, в наступних турах основного етапу Ліги Європи Динамо зіграє проти Роми, Ференцвароша, Вікторії Пльзень, Реал Сосьєдада, Галатарая та РФС.