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Гоффенгайм – Динамо: відео голів матчу Ліги Європи

Богдан Войченко — 3 жовтня, 11:30
Гоффенгайм – Динамо: відео голів матчу Ліги Європи
ФК Динамо Київ
УПЛ

У четвер, 3 жовтня, київське Динамо зіграє на виїзді проти німецького Гоффенгайма у межах матчу другого туру основного етапу Ліги Європи.

Матч відбудеться на стадіоні "Рейн-Некар-Арена", що знаходиться у місті Зінсгайм. Трибуни вміщують 30 тисяч фанатів.

Стартовий свисток зустрічі пролунає о 19:45 за Києвом.

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Нагадаємо, в наступних турах основного етапу Ліги Європи Динамо зіграє проти Роми, Ференцвароша, Вікторії Пльзень, Реал Сосьєдада, Галатарая та РФС.

відеоогляд матчів Гоффенгайм Динамо Київ Ліга Європи

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