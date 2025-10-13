Журналіст назвав клуби Бундесліги, які проявляють інтерес до захисника київського Динамо

Захисник Динамо Тарас Михавко привернув увагу двох клубів Бундесліги.

Про це повідомив журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, гравець потрапив до сфери інтересів Баєра та РБ Лейпциг.

Зазначається, що взимку клуби планують розпочати переговори з Динамо щодо Тараса.

Раніше повідомлялося, що захисником цікавиться низка клубів АПЛ та Бундесліги, однак назви німецьких клубів не розголошувалися.

Зазначимо, що чинний контракт Михавка з Динамо розраховано до літа 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює його у 6 мільйонів євро.

Цього сезону на рахунку центрбека 14 матчів у всіх турнірах, в яких він забив три м'ячі.