Центрбек Динамо привернув увагу декількох клубів АПЛ – ЗМІ

Центральний захисник Динамо та молодіжної збірної України Тарас Михавко привернув увагу декількох топклубів Англії.

Про це повідомляє TBR Football.

Так, серед зацікавлених у 20-річному футболісті називаються Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Челсі, Брайтон та клуби Німеччини.

Зазначимо, що чинний контракт Михавка з Динамо розраховано до літа 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює його у 6 мільйонів євро.

Цього сезону на рахунку центрбека 14 матчів у всіх турнірах, в яких він забив три м'ячі.

Раніше Михавко став найкращим молодим захисником за важливим статистичним показником.