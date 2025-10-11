Українська правда
Центрбек Динамо привернув увагу декількох клубів АПЛ – ЗМІ

Володимир Максименко — 11 жовтня 2025, 13:43
Тарас Михавко
Центральний захисник Динамо та молодіжної збірної України Тарас Михавко привернув увагу декількох топклубів Англії. 

Про це повідомляє TBR Football.

Так, серед зацікавлених у 20-річному футболісті називаються Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Челсі, Брайтон та клуби Німеччини.

Зазначимо, що чинний контракт Михавка з Динамо розраховано до літа 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює його у 6 мільйонів євро.

Цього сезону на рахунку центрбека 14 матчів у всіх турнірах, в яких він забив три м'ячі.

Раніше Михавко став найкращим молодим захисником за важливим статистичним показником.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брайтон Динамо Київ Ліверпуль Манчестер Юнайтед Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Тарас Михавко

Тарас Михавко

