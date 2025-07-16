Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Захисник Динамо став гравцем Лехії

Володимир Максименко — 16 липня 2025, 13:45
Захисник Динамо став гравцем Лехії
Максим Дячук
ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Максим Дячук став гравцем польської Лехії.

Про це повідомила пресслужба колективу з Гданська.

Футболіст перебрався до Екстракляси на правах річної оренди, але чи матиме Лехія право викупу – невідомо.

Як зазначено на сайті польського колективу, цей трансфер здійснено в межах партнерської угоди про співпрацю між клубами. Президент Лехії Паоло Урфер висловив свою вдячність Ігорю Суркісу за наданий дозвіл на оренду Дячука.

Минулого сезону 21-річний захисник відіграв за Динамо в усіх турнірах 14 матчів. На його рахунку асист та дві жовті картки.

Раніше повідомлялося, що ще один гравець столичного клубу Антон Царенко проведе ще один сезон в оренді в Лехії.

Напередодні стало відомо, що київське Динамо зазнало мільйонних збитків за підсумками 2024 року.

Динамо Київ Екстракляса Лехія Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Максим Дячук

Динамо Київ

Динамо зіграє проти Осієка, матчі Полісся, Кривбаса та Металіста 1925: розклад спарингів клубів УПЛ
Луческу відвідав товариський матч Динамо на зборах в Австрії
Визначився суперник Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів
Динамо розписало мирову з Корвінулом на зборах в Австрії
Можуть заарештувати й екстрадувати: ексфорвард Динамо пропустить матч Ліги Європи в Казахстані

Останні новини