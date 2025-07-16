Захисник Динамо став гравцем Лехії

Захисник Динамо Максим Дячук став гравцем польської Лехії.

Про це повідомила пресслужба колективу з Гданська.

Футболіст перебрався до Екстракляси на правах річної оренди, але чи матиме Лехія право викупу – невідомо.

Як зазначено на сайті польського колективу, цей трансфер здійснено в межах партнерської угоди про співпрацю між клубами. Президент Лехії Паоло Урфер висловив свою вдячність Ігорю Суркісу за наданий дозвіл на оренду Дячука.

Минулого сезону 21-річний захисник відіграв за Динамо в усіх турнірах 14 матчів. На його рахунку асист та дві жовті картки.

Раніше повідомлялося, що ще один гравець столичного клубу Антон Царенко проведе ще один сезон в оренді в Лехії.

Напередодні стало відомо, що київське Динамо зазнало мільйонних збитків за підсумками 2024 року.