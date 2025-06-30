Царенко залишиться в Лехії на наступний сезон

Атакувальний півзахисник Динамо Київ і молодіжної збірної України U-21 Антон Царенко проведе ще один сезон у оренді в польській Лехії з Гданьська.

Про це повідомляє Dziennik Baltycki.

За їхньою інформацією, клуби між собою вже давно погодили ще одну оренду гравця. Тепер же на такий варіант продовження кар’єри погодився і сам Царенко.

Нагадаємо, Царенко провів у оренді в Лехії сезон-2024/25. На його рахунку 2 голи та 2 асисти в 30 матчах за клуб із Гданьська в усіх турнірах.

Згідно з даними порталу Transfermarkt, контракт Царенка з Динамо Київ діє до літа 2026 року. Про продовження угоди з 21-річним хавбеком наразі жодної інформації немає. Трансферна вартість півзахисника оцінюється в 500 тисяч євро.