Захисник Астон Вілли став гравцем Лейпцига
Коста Недельковіч
Астон Вілла
Захисник Астон Вілли та збірної Сербії Коста Недельковіч став гравцем РБ Лейпциг.
Про це повідомляє пресслужба "вілліанів".
Футболіст виступатиме у Бундеслізі на правах оренди, яка розрахована до завершення поточного сезону.
Зазначимо, що до Астон Вілли Недельковіч приєднався з Црвени Звезди у січні 2024 року за 8 мільйонів фунтів.
Цікаво, що правий захисник став тисячним футболістом, який зіграв за "левів" в історії команди.
У сезоні-2024/25 Коста провів 10 матчів у всіх турнірах, в яких не відзначився результативними діями.
Раніше Астон Вілла оголосила про підписання зіркового нападника Манчестер Юнайтед.