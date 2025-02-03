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Захисник Астон Вілли став гравцем Лейпцига

Володимир Максименко — 3 лютого 2025, 10:41
Захисник Астон Вілли став гравцем Лейпцига
Коста Недельковіч
Астон Вілла

Захисник Астон Вілли та збірної Сербії Коста Недельковіч став гравцем РБ Лейпциг.

Про це повідомляє пресслужба "вілліанів".

Футболіст виступатиме у Бундеслізі на правах оренди, яка розрахована до завершення поточного сезону.

Зазначимо, що до Астон Вілли Недельковіч приєднався з Црвени Звезди у січні 2024 року за 8 мільйонів фунтів.

Цікаво, що правий захисник став тисячним футболістом, який зіграв за "левів" в історії команди.

У сезоні-2024/25 Коста провів 10 матчів у всіх турнірах, в яких не відзначився результативними діями.

Раніше Астон Вілла оголосила про підписання зіркового нападника Манчестер Юнайтед.

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