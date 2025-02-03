Захисник Астон Вілли став гравцем Лейпцига

Захисник Астон Вілли та збірної Сербії Коста Недельковіч став гравцем РБ Лейпциг.

Про це повідомляє пресслужба "вілліанів".

Футболіст виступатиме у Бундеслізі на правах оренди, яка розрахована до завершення поточного сезону.

Aston Villa can confirm that Kosta Nedeljković has joined RB Leipzig on loan until the end of the season. pic.twitter.com/xs8icShHvj — Aston Villa (@AVFCOfficial) February 3, 2025

Зазначимо, що до Астон Вілли Недельковіч приєднався з Црвени Звезди у січні 2024 року за 8 мільйонів фунтів.

Цікаво, що правий захисник став тисячним футболістом, який зіграв за "левів" в історії команди.

У сезоні-2024/25 Коста провів 10 матчів у всіх турнірах, в яких не відзначився результативними діями.

Раніше Астон Вілла оголосила про підписання зіркового нападника Манчестер Юнайтед.