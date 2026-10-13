13-річний футболіст трагічно загинув у Португалії, після матчу в якому зробив дубль

У Португалії загинув юний футболіст Амори Дуарте Мартінш.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Хлопець виступав за команду 2013 року народження. На вихідних у своєму останньому матчі він зробив дубль і вважався перспективним гравцем.

В Аморі заявили, що ця звістка стала важким ударом для всіх, хто знав Мартінша. У заяві йдеться, що Дуарте мав попереду ще багато мрій і щасливих моментів:

"Цими вихідними Дуарте був на полі, усміхався, грав і забив два голи за свою команду. Він жив футболом із радістю та енергією, властивими тому, у кого все життя попереду".

У зв'язку із трагедією Амора призупинила всі спортивні заходи. Обставин смерті 13-річного футболіста клуб у заяві не розкрив.

Португальські ЗМІ повідомили, що хлопець випав із вікна восьмого поверху. Рятувальники намагалися реанімувати юного спортсмена, але він помер на місці, поліція розслідує всі обставини падіння.

Нагадаємо, що напередодні у США обірвалося життя вихованця футбольного клубу Верес Олександра Петровського. Йому було 18 років.