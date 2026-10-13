Чемпіонат світу U-23 з мініфутболу 2026: Україна в компанії найсильніших

З 13 по 16 жовтня хорватське місто Малий Лошинь, розташоване на острові Лошинь в Адріатичному морі, прийматиме молодіжний чемпіонат світу U-23 з мініфутболу. За титул найсильнішої збірної серед гравців віком до 23 років змагатимуться 9 національних команд, зокрема й Україна.

Турнір пройде у форматі, дещо схожому на єврокубкові у великому футболі: усі дев'ять збірних змагатимуться в єдиній турнірній таблиці, а кожна команда проведе по чотири матчі з визначеними суперниками. За підсумками цього етапу чотири найкращі збірні продовжать боротьбу за титул у півфіналах.

На груповому етапі суперниками збірної України будуть команди Сербії, Словаччини, Англії та Румунії. З жеребом "синьо-жовтим" відверто не пощастило, адже словаки є чинними чемпіонами світу, а серби на попередньому молодіжному Мундіалі 2024 року здобули бронзові медалі.

Іншими учасниками турніру будуть Азербайджан, Чехія, Угорщина та Об'єднані Арабські Емірати. При цьому Румунія, Угорщина та ОАЕ проведуть дебютний турнір на рівні U-23 (принаймні під егідою WMF).

Тим не менш, не варто недооцінювати румунів та угорців, адже вони мають титуловані дорослі збірні. І лише ОАЕ можна назвати абсолютною "темною конячкою", від якої невідомо чого очікувати. Тим цікавіше буде спостерігати за цією командою.

Рейтинг Всесвітньої федерації мініфутболу (WMF) очолює Чехія, яка двічі здобувала срібні медалі на попередніх Мундіалях. Україна посідає 10-й рядок у планетарному табелі про ранги.

Українська асоціація мініфутболу

Склад збірної України U-23

Воротарі: Олександр Левченко (ФК Новожуків), Мирослав Магурський (ФК Електровозняк);

Олександр Левченко (ФК Новожуків), Мирослав Магурський (ФК Електровозняк); Універсали: Євген Ясиновенко (ФК Дунай), Дмитро Фесан (ФК Qlevel), Віталій Фірка (ФК Перевозка), Владислав Загиней-Максимчук (ФК Варта), Дмитро Дифорт (АВ Метал Груп), Єгор Чудінов (МСМ ФК), Арсеній Крисько (ФК Айрон), Денис Диба (ФК Юр'їв), Ярослав Водян (ФК Гольцпфостен Шверте 05), Микола Кузьменко (Футзал Тім Бжег), Михайло Хомич (МФК Вранов над топльоу).

Головний тренер збірної України Юрій Мельник викликав на турнір 13 гравців: двох голкіперів і 11 універсалів. Футболісти виступають як за українські клуби, так і за закордонні команди з мініфутболу та футзалу.

Лише за кілька днів до старту чемпіонату світу тренерський штаб вніс корективи в першочергову заявку: замість Арсена Циганка було довикликано Михайла Хомича.

Голкіпер Мирослав Магурський вже має успішний досвід виступів за дорослу збірну, у складі якої цього року став віцечемпіоном Європи. Крім того, саме Магурського було визнано найкращим воротарем Євро-2026.

Мирослав Магурський Українська асоціація мініфутболу

Також за національну команду вже виступав Віталій Фірка. Минулого року він був у складі команди на дорослий чемпіонат світу в Баку-2025, проте тоді українці зазнали трьох поразок у трьох матчах на груповому етапі.

У будь-якому випадку, досвід Магурського та Фірки має допомогти українській команді наробити шороху в Малому Лошині.

Історія виступів

Це буде лише другий за ліком молодіжний чемпіонат світу з мініфутболу. Попередні дві редакції були проведені у 2021 та 2024 роках. Першим чемпіоном світу 5 років тому стала Колумбія, яка у фіналі перемогла Чехію (4:1). Чехи також грали у хорватському фіналі 2024 року, проте поступилися Словаччині в серії пенальті (2:2, пен. 5:6).

Україна минулий чемпіонат світу U-23 пропускала, проте у 2021 році наша держава не лише була представлена на цьому святі спорту, а й приймала його. Тоді українська команда завершила боротьбу після групового етапу, не зумівши вийти до плейоф – Молдова та Єгипет, як і підопічні Юрія Мельника, набрали по 4 очки, однак випередили українців за додатковими показниками.

Розклад матчів збірної України

Стартовий поєдинок "синьо-жовті" проведуть 13 жовтня проти Сербії. Наступного дня на команду Юрія Мельника чекають одразу дві зустрічі – проти Словаччини та Англії. Завершить виступ на основному етапі Україна 15 жовтня матчем із Румунією.

13.10 | 🕖 18:45 | Сербія – Україна

14.10 | 🕚 11:05 | Україна – Словаччина

14.10 | 🕗 19:40 | Англія – Україна

15.10 | 🕖 19:15 | Україна – Румунія

Українська асоціація мініфутболу

Півфінали та фінал турніру відбудуться у п'ятницю, 16 жовтня. Будемо сподіватися, що в поєдинках за нагороди вперше в історії візьме участь і збірна України. Тим паче є з кого брати приклад: у травні-червні цього року національна збірна України вийшла до фіналу чемпіонату Європи, де зазнала єдиної поразки від найсильнішої команди світу – Азербайджану.

Де дивитися

Офіційним транслятором матчів збірної України з мініфутболу традиційно виступає "Київстар ТБ". Платформа покаже всі 22 поєдинки турніру в прямому етері.