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Може повернутися в АПЛ: Забарного запропонували Ліверпулю та Челсі – ЗМІ

Микола Літвінов — 22 липня 2026, 23:14
Може повернутися в АПЛ: Забарного запропонували Ліверпулю та Челсі – ЗМІ
Ілля Забарний
Getty Images

Послуги українського центрального захисника ПСЖ Іллі Забарного запропонували Челсі та Ліверпулю.

Про це повідомляє журналіст talkSPORT Алекс Крук.

Ця тема сплила в розмові щодо можливих придбань "мерсисайдців" з метою  посилення центру оборони на наступний сезон. За словами інсайдера, українцем також цікавиться й лондонський Челсі, проте спортивний директор Ліверпуля Річард Г'юз знає про Забарного.

"Ви згадали Ліверпуль. Одне ім'я, яке мені сьогодні зранку назвали, пропонують Ліверпулю та також Челсі – Ілля Забарний, колишній захисник Борнмута. Він перейшов до ПСЖ, але не грав там багато у футбол. Він добре відомий спортивному директору Річарду Г'юзу", – сказав Крук.

Нагадаємо, що вихованець київського Динамо перейшов до ПСЖ з англійського Борнмута у серпні минулого року. Сума трансферу сягнула 63 млн євро + бонуси за даними Transfermarkt.

За цей час Забарний відіграв у футболці паризького клубу 37 матчів, у яких відзначився 1 голом. На початку сезону уродженець столиці України грав з перших хвилин у всіх матчах, проте у подальшому втратив місце в стартовому складі у статусних матчах, зокрема, зігравши лише один повний поєдинок в Лізі чемпіонів.

Додамо, напередодні стало відомо, що ПСЖ шукатиме на трансферному ринку нового центрального захисника на наступний сезон.

Ілля Забарний Ліверпуль Челсі

Ілля Забарний

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