Лідер збірної України влаштував дружині романтичну казку в Японії: кімоно, традиції та море кохання
Захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний продовжує насолоджуватися літньою відпусткою, а цього разу футболіст поділився атмосферними кадрами з Японії.
Разом зі своєю дружиною Ангеліною українець вирушив до мальовничого Хаконе — одного з найвідоміших туристичних регіонів країни, який славиться традиційною архітектурою, гарячими джерелами та неймовірними краєвидами.
На світлинах пара занурилася в місцеву культуру на повну. Ілля та Ангеліна приміряли традиційні японські кімоно, гуляли історичними вуличками та ділилися великою кількістю ніжних спільних фото. Підписники одразу звернули увагу не лише на екзотичні локації, а й на теплу атмосферу між подружжям.
Особливо фанатам сподобалися кадри, де пара позує на тлі традиційних японських пейзажів. У коментарях користувачі назвали фото "справжньою романтичною листівкою з Японії" та відзначили, що Забарний і Ангеліна виглядають максимально щасливими.
Раніше повідомлялося, що дружина Забарного поділилася новими кадрами зі свого життя у Париж.