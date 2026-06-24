Лідер збірної України влаштував дружині романтичну казку в Японії: кімоно, традиції та море кохання

Захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний продовжує насолоджуватися літньою відпусткою, а цього разу футболіст поділився атмосферними кадрами з Японії.

Разом зі своєю дружиною Ангеліною українець вирушив до мальовничого Хаконе — одного з найвідоміших туристичних регіонів країни, який славиться традиційною архітектурою, гарячими джерелами та неймовірними краєвидами.

Читайте також : Фото Магучіх порадувала фанатів літньою фотосесією на природі

На світлинах пара занурилася в місцеву культуру на повну. Ілля та Ангеліна приміряли традиційні японські кімоно, гуляли історичними вуличками та ділилися великою кількістю ніжних спільних фото. Підписники одразу звернули увагу не лише на екзотичні локації, а й на теплу атмосферу між подружжям.

Особливо фанатам сподобалися кадри, де пара позує на тлі традиційних японських пейзажів. У коментарях користувачі назвали фото "справжньою романтичною листівкою з Японії" та відзначили, що Забарний і Ангеліна виглядають максимально щасливими.

Раніше повідомлялося, що дружина Забарного поділилася новими кадрами зі свого життя у Париж.