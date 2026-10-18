Це політичне питання: Забарний – про майбутні вибори президента у Франції

Захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний висловився про майбутні вибори президента Франції в контексті важливості допомоги нашій державі.

Слова центрбека наводить L`Equipe.

"Це політичне питання. Емманюель Макрон дуже допомагає Україні. Це дуже важливо для нас. Ми дуже пишаємось нашою країною та нинішніми хорошими відносинами із Францією.

Я сподіваюсь, що коли буде обрано нового президента, він продовжить допомагати Україні, тому що ми захищаємо не тільки Україну, але й усю Європу", – розповів Забарний.

Перший тур президентських виборів у Франції заплановано на 18 квітня 2027 року. Емманюель Макрон не зможе балотуватись на майбутні вибори і складе свої повноваження у травні.

Наразі, згідно з соціологічних опитувань, лідеркою симпатій є Марін Ле Пен, яка представляє ультраправу партію "Національне об'єднання".

Раніше політикиня заявляла, що Франція не зможе надавати таку допомогу Україні, як і раніше.

Зазначимо, що сам Ілля Забарний напередодні відзначився голом у складі ПСЖ, чим допоміг переграти Страсбург.