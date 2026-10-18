Вінгер збірної України відзначився голом в МЛС

Правий вінгер збірної України Геннадій Синчук відзначився голом у матчі МЛС Сіетл Саундерс – Монреаль.

На 13-й хвилині український легіонер розмочив нулі на табло, вивівши гостей уперед. Геннадій перехопив м'яч у центрі поля, віддав зірковому Санчесу. Алексіс красиво кинув на хід Штрайту, той прокинув м'яч поміж ніг супернику, а Синчук ударом в один дотик пробив повз голкіпера.

Для Синчука цей м'яч став другим у 23-х зіграних іграх поточного сезону. Також в його активі 1 асист.

Відзначимо, що лише 31 травня Геннадій дебютував за збірну України у товариському матчі проти Польщі, отримавши 15 ігрових хвилин (перемога 2:0).

У середині другого тайму Гомес зрівняв цифри на табло 1:1, встановивши остаточний рахунок зустрічі.

МЛС – регулярний чемпіонат

18 жовтня, 30 тур

Сіетл Саундерс – Монреаль 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 13 Синчук, 1:1 – 66 Гомес

22 жовтня Монреаль зіграє домашній поєдинок проти Форджа. Початок – о 02:00 (за київським часом).

Раніше повідомлялося, що Ліонель Мессі відзначився черговим дублем за Інтер Маямі.