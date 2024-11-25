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Забарний відреагував на інформацію про інтерес до нього з боку низки клубів АПЛ

Олексій Мурзак — 25 листопада 2024, 21:41
Забарний відреагував на інформацію про інтерес до нього з боку низки клубів АПЛ
Ілля Забарний
Getty Images

Захисник збірної України та англійського Борнмута Ілля Забарний відреагував на інформацію про зацікавленість у його послугах з боку Манчестер Сіті та Тоттенгема, наголосивши, що він добре себе проявив.

Слова футболіста наводить Взбірна.

"Чи вирішальний для мене цей сезон? Можливо так. Для мене кожен рік важливий, минулий сезон після травм також був важливим. Я себе добре проявив. Зараз теж все у моїх руках, все залежить від мене.

Ліверпуль чи Тоттенгем ? Я ще не знаю", – коротко відповів Забарний.

Раніше також повідомлялося, що захисником цікавиться Реал.

У поточному сезоні Забарний повністю відіграв усі 11 матчів Борнмута в АПЛ, результативним діями не відзначався. Трансферна вартість захисника оцінюється в 32 мільйони євро, контракт діє до літа 2029 року.

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Борнмут

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