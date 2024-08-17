Миколенко та Забарний — в старті своїх команд на матч 1 туру АПЛ

Гравці збірної України Віталій Миколенко та Ілля Забарний — в старті на матчі 1 туру АПЛ.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийде у стартовому складі на матч першого туру Англійської Прем'єр-ліги проти Брайтона.

Поєдинок відбудеться у місті Ліверпуль на стадіоні "Гудісон Парк". Старт — 17:00 за київським часом.

Забарний вийде у стартовому складі на гру проти Ноттінгема. Його Борнмут буде грати на чужому полі. Старт зустрічі заплановано на 17:00 за київським часом.

Відмітимо, що і Олександр Зінченко також увійшов до стартового складу Арсенала на 1 тур АПЛ.

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