Надії та розчарування. Яким буде сезон-2024/25 для українців у провідних першостях Європи

На європейські простори повертаються найсильніші чемпіонати. Разом із найкращими у своєму ділі до виконання завдань у клубах будуть долучені й гравці з українським паспортом.

Чемпіон продовжує пильно відстежувати виступи українців за кордоном. Цього разу в фокусі уваги — представники нашої держави у центральних лігах континенту.

Олександр Зінченко наразі є футболістом Арсеналу, але такий стан справ може змінитися в будь-який момент. Попередній сезон був для Зінченка невдалим, він поставив під великі сумніви свій статус основного виконавця команди, а на позиції лівого бека наставник лондонців Мікель Артета почав вивчати нові варіанти.

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У міжсезонні ситуація не змінилася. Більш того, в Зінченка з'явився потужний конкурент. Ріккардо Калафіорі виглядає значно більш перспективною опцією на позиції лівого бека, а у центрі поля Артета Олександра не бачить. Тож до завершення трансферного вікна змінити клуб універсал цілком може.

Михайло Мудрик із Челсі так само нікуди не подівся. Проте в команді, де раніше з найкращого боку себе аж ніяк не проявив, на позиції вінгера лишається лише однією з численних опцій. Прихід на лаву запасних "синіх" Енцо Марески — шанс і водночас нове випробування для Михайла. Чи бачитиме італієць Мудрика в якості гравця №1 на лівому фланзі атаки, покаже тільки час.

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Наразі в конкурентах Михайла — солідна компанія футболістів. До Крістофера Нкунку, Рахіма Стерлінга, Коула Палмера та Ноні Мадуеке додався ще й придбаний у Вулвергемптона Педру Нету. Ризикнемо спрогнозувати, що нову кампанію Мудрик починатиме все ж футболістом, який буде "напохваті", але розраховувати на позиції в 11-ці найсильніших спершу не зможе.

Єгор Ярмолюк — чи не головне сподівання українських уболівальників у топ-5 ліг Старого Світу. 20-річний хавбек Брентфорда має всі шанси провести дійсно проривний сезон.

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Так, "бджоли" придбали на позицію Ярмолюка Фабіу Карвалью, проте ексфутболіст Ліверпуля є гравцем дещо іншого профілю, а також може використовуватися на фланзі. Наставник Брентфорда Томас Франк можливості Ярмолюка знає, й ігнорувати футболіста, якого за останні роки сам багато в чому й "зліпив", на нашу думку, не буде.

Ілля Забарний почне сезон у Борнмуті. Українець — головний актив "вишень" у лінії захисту, його місцю в стартовому складі клубу АПЛ інші футболісти команди не загрожують. Ба, навіть більше — незважаючи на молодий вік (Іллі лише 21), його вже зараз можна вважати одним із лідерів колективу.

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Борнмут продав за рекордні 64 мільйони євро найкращого бомбардира команди Домініка Соланке. Це ще одна причина, чому до завершення трансферного вікна Забарний не піде нікуди. Втім, у випадку Іллі варіант іще набратися досвіду в АПЛ у статусі основного гравця команди, яка буде претендувати на позиції в середині таблиці — не найгірший.

Віталій Миколенко — один із найкращих лівих беків АПЛ. Це такий самий факт, як і те, що в новому сезоні його Евертон навряд чи буде претендувати на вищі позиції, ніж ранг команди другої половини таблиці АПЛ. Втім, за кращого сценарію цього разу в "ірисок" є шанс мати відносно безтурботне життя ближче до середини таблиці.

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Самому Миколенку турбуватися нема про що. Його позиції в команді міцні, він користується довірою Шона Дайча, й має перспективу кар'єрного зростання. Головним конкурентом Миколенка залишається 39-річний Ешлі Янг, і це не той випадок, коли досвід цінується вище.

Андрій Лунін продовжує інтригувати. Час від часу воротар збірної України опиняється у фокусі уваги ЗМІ, коли з'являється повідомлення про інтерес до його персони чергового клубу. Та в підсумку все зводиться до того, що Лунін залишається в Реалі.

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Бути стражем воріт найсильнішого клубу Європи (та й, зрештою, відверто кажучи, світу) — престижно й приємно. Проте у випадку Луніна ми знову маємо ситуацію, коли Андрій, з високою вірогідністю, буде чекати шансу долі. Доки на "Сантьяго Бернабеу" є Тібо Куртуа, якого в таборі "бланкос" вважають найкращим у своєму ремеслі, завоювати статус №1 Луніну важко приблизно так само, як сподіватися на політ у космос на найближчому рейсі.

Віктор Циганков залишається футболістом Жирони. Так, до завершення трансферного вікна Віктор покинути каталонців ще може, але це сценарій радше нижчої вірогідності. Втрата ще одного стрижневого виконавця може зробити перспективи "червоно-білих" зовсім сумнівними. Не варто забувати, що Жироні ще виступати у груповому раунді головного єврокубка.

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Враховуючи, що в міжсезоння Жирона втратила ще й Алейша Гарсію, у новому сезоні на Віктора буде покладено ще більшу відповідальність, адже він залишається чи не головним представником "старої гвардії", яка на чолі з Мічелом стала сенсацією попередньої кампанії. Такий статус практично гарантує Циганкову постійну ігрову практику.

Артем Довбик — головна інтрига розіграшу-2024/25. Довбик став футболістом Роми, яка ставить собі за мету амбіційні цілі. За задумкою наставника італійського клубу Даніеле Де Россі Артем має стати головною ударною силою "вовків".

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Враховуючи, що, по суті, єдиний конкурент Довбика Теммі Абрагам після травми кондиції тільки набирає, таке завдання Артему, на перший погляд, до снаги. Однак раніше ми проговорювали причини, які нападнику збірної України на шляху до підкорення такої мети можуть завадити.

Руслан Малиновський кампанію-2024/25 почав у ранзі футболіста ротації Дженоа, коли провів 29 хвилин у матчі Кубку Італії проти Реджани. Вірогідно, саме така, доля гравця, який буде в "обоймі", й ділитиме лаву запасних у статусі виконавця, який відноситься до найближчого резерву, але інколи з’являтиметься із перших хвилин, Руслана чекає й у цілому. Та навіть такої кількості ігрового часу Малиновському вистачило, щоб зарекомендувати себе з кращої сторони — на його рахунку результативна передача, а гол, проведений Жуніором Мессіасом, виявився єдиним у матчі.

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У міжсезоння в Руслана з'явився ще один сильний конкурент. Склад Дженоа поповнив 28-річний норвежець Мортен Торсбі. Він же й грав із перших хвилин із Реджаною. Торсбі, а також ще один скандинав — 23-річний данець Мортен Френдруп, залишаються основними конкурентами українця.

Віктор Коваленко нині у тій ситуації, коли футболісту не позаздриш. Ексфутболіст Шахтаря повернувся у розташування клубу, якому належать його права, але в складі діючого володаря Ліги Європи він тренеру не потрібен. В Аталанті Джан П'єро Гасперіні на позиції Коваленка вистачає футболістів дійсно значно більш класних та універсальних, і це — об'єктивна дійсність.

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У Віктора не склалося в Емполі як одному з найскромніших колективів Серії А за ігровими можливостями. Найбільш вірогідним сценарієм для Коваленка є нова оренда, проте цього разу сподіватися на запрошення від клубу з вищої ліги Італії буде важко. Контракт Коваленка спливає у червні 2025-го.

Анатолій Трубін представляє чемпіонат, який до п'ятірки кращих у Старому Світі не входить, але це не причина його ігнорувати. Клуб голкіпера збірної України Бенфіка проводить традиційно насичене трансферне вікно, але на позиції воротаря в "орлів" без змін. Як і раніше, конкурентом українця буде 22-річний Самуель Соареш, який у сезоні-2023/24 провів 6 матчів у всіх турнірах.

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Незважаючи на невдалий сезон, Бенфіка не стала змінювати тренера. Німець Роджер Шмідт Трубіну довіряє. Зважаючи на обставини та орієнтованість лісабонців на вигідний продаж найкращих футболістів, розіграш-2024/25 може стати для Трубіна у темі його майбутнього, і вже наступного літа Анатолій може опинитися в одній з топ-5 першостей.