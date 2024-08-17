Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зінченко вийде у старті Арсенала на матч з Вулвергемптоном в АПЛ

Олександр Булава — 17 серпня, 16:09
Зінченко вийде у старті Арсенала на матч з Вулвергемптоном в АПЛ
Олександр Зінченко
Getty Images

Український захисник лондонського Арсенала Олександр Зінченко вийде у стартовому складі на матч першого туру Англійської Прем'єр-ліги проти Вулвергемптона.

Поєдинок відбудеться у Лондоні на "Емірейтс". Початок — о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше Зінченко відзначився голом за "канонірів" у товариському матчі з Баєром. Також Олександр вирішив змінити ігровий номер та пояснив уболівальникам свій вибір.

Також, на фоні підписання лондонським клубом Ріккардо Калафіорі, з'являється інформація про те, що 27-річний український футболіст може залишити Арсенал.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вулвергемптон Олександр Зінченко Арсенал Лондон

Арсенал Лондон

Ексвінгер Шахтаря покинув клуб АПЛ
Арсенал Зінченка, Борнмут Забарного та Евертон Миколенка: Розклад матчів 1 туру АПЛ
Арсенал може продати Зінченка
Арсенал продовжує вести перемовини з чемпіоном Євро-2024
Зінченко вийде у старті Арсенала у товариському матчі проти Ліона

Останні новини