Найкраща пара захисників у АПЛ: Забарний з партнером відзначилися унікальним досягненням

Центральні захисники Борнмута Ілля Забарний та Дін Гюйсен відзначилися унікальним досягненням цього сезону АПЛ.

Про це повідомляє The Athletic.

З моменту, як вони почали грати разом в обороні "вишень", команда не програла жодної гри. Ця серія триває вже 11 матчів і сьогодні була продовжена після розгромної перемоги над Ноттінгемом (5:0), яка стала історичною для клубу.

Також за цей період жодна команда в чемпіонаті Англії не пропустила менше голів за Борнмут – 8.

Bournemouth have not lost since Dean Huijsen and Illia Zabarnyi have played together as a centre-back pairing, a run stretching 11 games.



No team has conceded fewer than Bournemouth in that time (8).#AFCB pic.twitter.com/SY6oEOx5CL — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 25, 2025

Зазначимо, що в останній грі АПЛ Ілля Забарний отримав жовту картку, але попри це заробив одну з найвищих оцінок серед гравців оборони Борнмута. Завдяки перемозі над Ноттінгемом "вишні" піднялися на шосте місце в таблиці чемпіонату Англії. Тепер на рахунку підопічних Андоні Іраоли 40 очок – вони відстають від зони Ліги чемпіонів всього на один бал.

Ілля Забарний провів в усіх турнірах цього сезону 24 матчі, відігравши повністю кожен поєдинок.