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Найкраща пара захисників у АПЛ: Забарний з партнером відзначилися унікальним досягненням

Станіслав Лисак — 26 січня 2025, 01:18
Футболіст Борнмута Ілля Забарний
Ілля Забарний
Getty Images

Центральні захисники Борнмута Ілля Забарний та Дін Гюйсен відзначилися унікальним досягненням цього сезону АПЛ.

Про це повідомляє The Athletic.

З моменту, як вони почали грати разом в обороні "вишень", команда не програла жодної гри. Ця серія триває вже 11 матчів і сьогодні була продовжена після розгромної перемоги над Ноттінгемом (5:0), яка стала історичною для клубу.

Також за цей період жодна команда в чемпіонаті Англії не пропустила менше голів за Борнмут – 8.

Зазначимо, що в останній грі АПЛ Ілля Забарний отримав жовту картку, але попри це заробив одну з найвищих оцінок серед гравців оборони Борнмута. Завдяки перемозі над Ноттінгемом "вишні" піднялися на шосте місце в таблиці чемпіонату Англії. Тепер на рахунку підопічних Андоні Іраоли 40 очок – вони відстають від зони Ліги чемпіонів всього на один бал.

Ілля Забарний провів в усіх турнірах цього сезону 24 матчі, відігравши повністю кожен поєдинок.

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Чемпіонат Англії, АПЛ

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