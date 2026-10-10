Арсенал здобув вольову перемогу над Лідсом у 6 турі АПЛ
У суботу, 10 жовтня, стартував шостий тур АПЛ сезону-2026/27. У першому матчі ігрового дня Арсенал вдома здобув вольову перемогу 2:1 над Лідсом.
Чинні чемпіони пропустили першими від Джеймса Джастіна на початку другого тайму, проте доволі швидко перевернули матч на свою користь завдяки голами Ріккардо Калафіорі та Бруну Гімараєша.
Чемпіонат Англії – АПЛ
6 тур, 10 жовтня
Арсенал – Лідс – 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 55 Джастін, 1:1 – 62 Калафіорі, 2:1 – 70 Бруну Гімараєш
Також у суботу, 10 жовтня, відбудуться ще 5 матчів у рамках 6 туру АПЛ:
- 17:00 Астон Вілла – Брентфорд
- 17:00 Іпсвіч – Фулгем
- 17:00 Сандерленд – Брайтон
- 17:00 Челсі – Борнмут
- 19:30 – Манчестер Юнайтед – Тоттенгем
Нагадаємо, кілька днів тому Арсенал продовжив контракт із головним тренером команди Мікелем Артетою.