Арсенал здобув вольову перемогу над Лідсом у 6 турі АПЛ

У суботу, 10 жовтня, стартував шостий тур АПЛ сезону-2026/27. У першому матчі ігрового дня Арсенал вдома здобув вольову перемогу 2:1 над Лідсом.

Чинні чемпіони пропустили першими від Джеймса Джастіна на початку другого тайму, проте доволі швидко перевернули матч на свою користь завдяки голами Ріккардо Калафіорі та Бруну Гімараєша.

Чемпіонат Англії – АПЛ

6 тур, 10 жовтня

Арсенал – Лідс – 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 55 Джастін, 1:1 – 62 Калафіорі, 2:1 – 70 Бруну Гімараєш

Також у суботу, 10 жовтня, відбудуться ще 5 матчів у рамках 6 туру АПЛ:

17:00 Астон Вілла – Брентфорд

17:00 Іпсвіч – Фулгем

17:00 Сандерленд – Брайтон

17:00 Челсі – Борнмут

19:30 – Манчестер Юнайтед – Тоттенгем

Нагадаємо, кілька днів тому Арсенал продовжив контракт із головним тренером команди Мікелем Артетою.