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Миколенко та Забарний дізналися оцінки за переможні матчі своїх клубів у 23 турі АПЛ

Олексій Мурзак — 25 січня 2025, 19:40
Миколенко та Забарний дізналися оцінки за переможні матчі своїх клубів у 23 турі АПЛ
Ілля Забарний та Віталій Миколенко

Українські захисники Евертона та Борнмута Віталій Миколенко та Ілля Забарний дізналися оцінки за зіграні матчі 23 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Зокрема, Миколенко допоміг "ірисками" перемогти Брайтон, а Забарний взяв участь у розгромі "вишнями" клубу-відкриття цього сезону Ноттінгем Форест.

Так, Віталій отримав від статистичного порталу SofaScore оцінку 7,4, ставши одним з найкращих гравців своєї команди. Гру Іллі, який також провів повний матч, оцінили в 7,3 бали.

Водночас представник Арсенала Олександр Зінченко весь матч проти Вулвергемтона провів на лаві запасних. Нагадаємо, що вчора з'явилася інформація про інтерес до українця з боку мадридського Атлетико.

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