Ноттінгем Форест поступився Крістал Пелес, Евертон відіграв бойову нічию з Галл Сіті у 6 турі АПЛ

У неділю, 11 жовтня, низкою матчів продовжився шостий тур Англійської Прем'єр-ліги сезону-2026/27.

Крістал Пелес відігрався та впевнено переграв Ноттінгем Форест. Швидким голом на 3-й хвилині відзначився Ндоє. Утім, підопічні П'єра Сажа не втратили контроль над ситуацією, й наприкінці першого тайму забили суперникам два м'ячі зусиллями Камади та Лерми.

Піно на 59-й хвилині забив третій м'яч для "орлів" та встановив остаточний рахунок. Таким чином, новоспечений наставник "лісників" Олівер Гласнер не зумів здолати свою колишню команду, яку тренував протягом минулого сезону.

Водночас Евертон розписав бойову нічию з Галл Сіті. Обидві команди двічі розписалися у воротах суперника. Український лівий захисник "ірисок" Віталій Миколенко не брав участі в цьому матчі через травму.

Чемпіонат Англії – Прем'єр-ліга

6 тур, 11 жовтня

Крістал Пелес – Ноттінгем – 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 3 Ндоє, 1:1 – 41 Камада, 2:1 – 45+4 Лерма, 3:1 – 59 Піно

Галл – Евертон – 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 48 Гелхардт, 1:1 – 55 Дьюсбері-Холл, 1:2 – 68 Баррі, 2:2 – 74 Беллумі

Головна подія туру розпочнеться о 18:30 за київським часом: на стадіоні "Енфілд" зійдуться Ліверпуль та Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що у стартових матчах туру Брентфорд з голом Ярмолюка зіграв унічию з Астон Віллою, а Тоттенгем у меншості врятувався від поразки МЮ.